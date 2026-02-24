レノボ・ジャパンは2月17日、都内で「Lenovo Tech World Japan 2026」を開催し、先駆けてメディア向けの説明会が行われた。展開中の「Smarter AI for All」について解説するというもので、これまで遅れが目立っていた日本のAI導入にも大きな波が来つつあると言及された。AIの導入はいっそう進展、遅れていた日本企業での投資も増加へ - Lenovo Tech World Japan 2026説明会にはレノボ・ジャパン代表取締役社長の檜山太郎氏、レノボ