滋賀県立陶芸の森陶芸館は3月20日〜5月10日、スウェーデンを代表するアーティスト、スティグ・リンドベリの特別展「20世紀北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリ展」を開催する。特別展「20世紀北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリ展」スティグ・リンドベリはスウェーデンを代表するアーティスト。20世紀のデザイン界を牽引したパイオニアであり、機能性と美しさを両立させた作品は世界中で愛され続けている。同展では、