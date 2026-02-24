リーベルホテル大阪では3月1日より、「Cafe & Bar LIBER」にて、2026年春の訪れを祝う季節限定メニューの提供を開始する。「LIBER(リーベル)」コース季節限定メニューでは、春が旬の食材を贅沢に取り入れたフレンチジャポネのコース料理や、独創的なコンセプトのスイーツが楽しめる。5月31日まで提供する春のディナーコースは、手軽に旬を楽しめる全6品の「Saison(セゾン)」(9,500円)と、より華やかな全8品の「LIBER(リーベル)