７人組ガールズグループ「ＸＧ」の公式Ｘが２４日に更新され、２３日にプロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者（３９）らが警視庁薬物銃器対策課にコカインを所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、声明を発表した。逮捕容疑は２３日午前０時２０分ごろ、愛知県のホテルで、コカイン１袋を所持した疑い。ホテルの部屋からは、他にも乾燥大麻とみられるものが入った袋も見つかったとい