相手に気持ち良く話してもらうにはどうすればいいか。ジャーナリストの大野和基さんは「ゆっくり話す相手と同じスピードで話すと、かえってスムーズに質問できなくなる。一方で、早いテンポで話す人には、なるべく同じようなスピードで話したほうがいい」という――。※本稿は、大野和基『世界基準の「質問力」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AEKACHAI LUNGMIN※写真はイメージです - 写真＝iStock.co