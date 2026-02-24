µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç?¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ?¤òÊü¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó¤Ë¡ÈÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃ¡¤­¹þ¤ß¡¢£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤Î°ìÈ¯¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡££°¡½£°¤Î£²²ó°ì