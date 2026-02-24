運命を切り開くにはどうすればいいか。経営者の規格外さんは「私が20年以上、億単位の営業利益を生み出し続ける会社を経営できるようになったのは、数多くの重要な意思決定の基準を明確な言葉として持つことができたからだ」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pressmaster※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster■意思決定