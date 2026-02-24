I-PEXは2月1日、ニオイセンサシリーズの最新モデル「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」を発売した。ニオイセンサ「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」(左)とワイヤレスでの計測イメージ同社のニオイセンサは、複数の検知素子が検出する「ニオイ分子のパターン」を認識し、識別するセンサ。小型かつ低コストでの提供を実現している。今回発売した同製品は、Bluetooth Low Energyによるワイヤレス接続とバッテリー