左腕ベシアが振り返る大谷翔平との対決ドジャースのアレックス・ベシア投手が23日（日本時間24日）、オープン戦に初登板した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューでは、16日（同17日）にスプリングトレーニングの実戦形式の打撃練習「ライブBP」で実現した大谷翔平投手との対戦を回顧。MLB“最高峰”のチームメートとの真剣勝負について明かした。アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプで、昨