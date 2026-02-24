【モデルプレス＝2026/02/24】女優の浅野ゆう子が、2月24日までに自身のInstagramを更新。夫とハワイを訪れた様子を公開した。【写真】65歳ベテラン女優「身長差が素敵」抜群スタイルの夫と並んだハワイショット◆浅野ゆう子、夫とハワイ満喫ショット披露浅野は「夫と…Hawaiiに行って来ました。忍ちゃん Michelleちゃん親子と4人でゴルフへ」と記し、4ショットを投稿。黒のミニスカートにハイソックスを合わせ、サンバイザーを身