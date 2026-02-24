IVEが、カムバックと同時に世界中のファンを“ブラックホール”へと引き込んでいる。所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、2月23日にリリースされたIVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』のタイトル曲『BLACKHOLE』が、24日午後1時時点でユーチューブ「ミュージックビデオ・トレンド・ワールドワイド」で1位を記録した。【写真】IVE・レイ、“姫ギャル”に大変身！「大優勝」さらに、韓国をはじめ、ロシア、フランス、カナ