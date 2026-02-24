昨年、ENHYPENやTXT、&TEAMらが出演した「Weverse Con Festival」が、さらにスケールアップした都心型音楽フェスとして帰ってくる。HYBEは2月24日、「2026 Weverse Con Festival」を6月6日・7日の2日間、ソウル・オリンピック公園のKSPO DOMEおよび88芝生広場で開催すると発表した。【写真】ENHYPEN、TXTら出演！「Weverse Con Festival」「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超え、世界中の音楽ファンを一つに