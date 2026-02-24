ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手について、それぞれSNSのプロフィール写真が変わり、「こういうペア感ほんと好き」などと話題になっている。「あの氷上のハグに変わってる！」三浦選手と木原選手はフィギュア団体戦で銀メダル獲得に貢献した。一方で2026年2月16日のSPはリフトのミスが響き、73.11点の5位に。17日のフリーは自己