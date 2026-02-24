俳優ソン・ガンと女優キム・ソヒョンが、ドラマ『白いスキャンダル』（原題）を通じて再会するか、注目が集まっている。2月24日、俳優ソン・ガンの所属事務所NAMOOアクターズと女優キム・ソヒョンの所属事務所PEACHY側は、「ドラマ『白いスキャンダル』への出演オファーを受け、検討中だ」という立場を明らかにした。【写真】2人が共演したドラマ撮影の裏側「目の保養」『白いスキャンダル』は、同名のウェブ小説を原作とする作品