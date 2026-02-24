全員が日本人で構成されながら、K-POP式のトレーニングや制作方式を取り入れてきたグループXG。その中核プロデューサーの逮捕を受け、所属事務所が公式に謝罪した。日本で麻薬所持の疑いにより現行犯逮捕されたのは、K-POPボーイズグループDMTN（旧DALMATIAN）出身のサイモン（SIMON、酒井じゅんほ、韓国名パク・ジュンホ）と、歌手兼プロデューサーのチャンスラー（Chancellor、キム・マイケル・チョン）だ。【写真】XGのプロデュ