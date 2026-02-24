あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ボードゲーム」の略語は？「ボードゲーム」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ボドゲ」でした！ボドゲとは、チェス・オセロ・モノポリーなど、盤上で駒を動かして行うゲームのこと。囲碁・