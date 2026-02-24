5487人にサクラが咲きました。福岡市の西南学院大学で24日、前期日程の合格発表が行われ、キャンパスは歓声に包まれました。福岡市早良区の西南学院大学で24日、午前10時、合格者の受験番号が一斉に張り出されました。■受験生「あった！」前期日程では、7つの学部で5487人が合格しました。平均倍率は3.9倍でした。ウェブ上での合格発表が主流となる中、西南学院大学はキャンパスでの掲示を続けています。「受験生をたたえ、家族と