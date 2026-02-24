アイシャドウ選びで、もう迷いたくない。そんなふうに感じたことがありませんか？ 40代の目元に必要なのは、盛る色ではなく、顔色を整える色でした。49歳の美容ライターの遠藤幸子が、4万点近いコスメを試してたどり着いた結論。40代が最後に残すべきアイシャドウの色は、たった2色でした。◆なぜ40代はアイシャドウで迷うのか若い頃は、もっといろんな色が似合ったのに……。そう感じている40代の人は多いのではないでしょ