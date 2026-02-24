「EH-LS970B」 エプソン販売は、家庭用プロジェクターとして、壁の前に置いて最大150型の大画面を実現する超短焦点モデル「Lifestudio Grand Plus『EH-LS970B/W』」を3月12日に、スタイリッシュなデザインが特長の「Lifestudio Flex Special Edition『EF-73』」を4月9日に発売する。いずれも価格はオープン、直販価格はEH-LS970B/Wが484,000円、EF-73が198,000円。 Lifestudio Grand Plus「EH-LS970B/W」 使