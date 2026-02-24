ウェザーニューズは24日、2026年春の気象傾向を発表しました。東北地方では気温が平年より高い傾向となり、季節の進みが早まる一方で、融雪や寒暖差への注意も呼びかけています。ウェザーニューズによりますと、北日本（北海道・東北）の気温は3～5月を通して平年よりやや高い、または高い見込みです。3月は日本海側を中心に雪の降る日があるものの、下旬は晴れる日が多くなる見通しです。積雪地域