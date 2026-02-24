【新華社南昌2月24日】中国江西省南昌市の漢代・海昏（かいこん）侯国遺跡から出土した、馬のひづめをかたどった金貨「褭蹏金（じょうていきん）」が、午（うま）年の到来とともに脚光を浴びている。この金貨をモチーフにした記念グッズも発売され、観光客の人気を集めている。史料によれば、褭蹏金は今から2千年以上前の太始2（紀元前95）年、前漢の武帝が「白麟の出現」と「天馬の降臨」という吉祥