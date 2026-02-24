ミラノ・コルティナ五輪史上最多となる２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得し日本選手団が２４日、成田空港着の航空機で帰国し、都内のホテルで帰国会見を行った。フィギュアスケート・ペア金メダルで団体銀の三浦璃来、木原龍一組は大会を終えて解禁すること、自分へのご褒美を問われた。木原は「食事制限してきたのでしばらくは好きなものを食べたい。なかなか自由に時間を使えていなかったので、キャンピングカーで