アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の興収情報が発表され、公開221日間で動員2710万人、興収396億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り11.5億円となった。【画像】センス抜群な絵柄！配布された特典「胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」なお、20日から来場御礼入場者特典の第1