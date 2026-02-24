アニメーション界のアカデミー賞と称される「第53回アニー賞」（現地時間2月21日開催）で、日本のデジタルペンタブレットメーカー・ワコムが、技術革新に大きな影響を与えた企業・個人に贈られる「Ub Iwerks Award（ユーブ・アイワークス賞）」を受賞した。アニメーション制作の根幹を支えてきた技術力と、クリエイターコミュニティへの継続的な支援が高く評価された。【画像】ワコム製品の使用イメージUb Iwerks賞は、「ミッ