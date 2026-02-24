元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。ヤクルトで期待の2選手の名前を挙げた。昨季最下位に終わったが、池山隆寛新監督を迎えて新戦力の台頭に期待したいところ。片岡氏は4年目の西村瑠伊斗外野手（21）と沢井廉外野手（25）の2人の左打者に注目しているという。西村は京都外大西からドラフト2位で入団し、4年目。昨季はプロ初安打も記録した。片岡氏は高校時代から注目