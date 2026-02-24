2月19日、チャールズ国王の弟アンドルー元王子（66）が逮捕されたと英BBCが報じた。アメリカで性的虐待などの罪で起訴された資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）に機密情報を漏洩した疑いとみられ、詳しい容疑は明らかになっていない。BBCによると、アンドルー元王子は逮捕の約11時間後に釈放されたが、捜査は続いており、一貫して不正行為を強く否定しているという。【実際の写