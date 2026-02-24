小泉防衛相は２３日、都内で開かれた日本と太平洋島嶼（とうしょ）国の国防相らによる「日・太平洋島嶼国国防相会合」で講演し、防衛協力を深め、連携を強化していく考えを強調した。小泉氏はトンガ、フィジー、パプアニューギニアの３か国の国防相とも個別に会談し、防衛交流の推進を確認した。小泉氏は講演で、ロシアによるウクライナ侵略から２４日で４年となることに触れ、「『力による現状変更は許されてはならない』とい