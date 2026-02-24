大谷翔平3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場する米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が24日、羽田空港着の航空機で日本に到着した。日本代表は同日まで宮崎市で強化合宿を行い、27、28日にバンテリンドームナゴヤで中日との壮行試合が組まれている。大谷は名古屋でチームに合流するとみられる。実戦に出場するのは3月2日の京セラドーム大阪でのオリックスとの強化試合からの見込み。