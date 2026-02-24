24日、衆院本会議において、中道改革連合の小川淳也代表が代表質問に立ち、力強く発言すると議場内に大きな拍手が響いた。【映像】大拍手&どよめきの瞬間（実際の様子）小川代表は、高市総理に対し「ご就任おめでとうございます。心より敬意と祝意を申し上げます」と祝辞を述べた。その上で、高市総理が施政方針で示した「挑戦なき国に未来はない」という認識に賛同し、「守るだけの政治に希望はない。22世紀の日本が平和