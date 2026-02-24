日産が新型「エクストレイル顔“セダン”」世界初公開！日産のメキシコ法人は2026年2月24日、同国において圧倒的な販売台数を誇るコンパクトセダン「ヴァーサ」について、大規模な改良を実施した2026年モデルの生産を開始したと発表しました。一体どのようなモデルに仕上がっているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが日産の新型「エクストレイル顔“セダン”」です！（32枚）ヴァーサは、2011年のメキシコ市場への