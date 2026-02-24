俺（タクヤ）には、妻のエリと2才の息子・カナタがいる。俺はこれまでずっと育児から逃げ、家事だけをしていた。家事が得意な夫でエリも助かっているだろうと思い込んでいた。しかし一緒に育児がしたかったエリは、カナタを連れて実家に帰ってしまった。俺がエリの言葉に聞く耳を持たなかったから、苦しめてしまったのだ。あまりに自分がふがいない。俺はエリから渡された離婚届に記入したうえで、「これを出す前に一度だけ猶予が