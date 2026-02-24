2023年6月の初投稿作「ライアーダンサー」がシーンで大きな話題を呼び、以来「ウルトラトレーラー」「㋰責任集合体」など、多彩な楽曲を作り続けているボカロP・マサラダ。楽曲だけでなくクオリティの高い映像もすべて自身で制作を手掛けており、それもまた同業であるボカロPほか大勢のクリエイターから、彼の作品が大きな支持を受ける理由のひとつともなっている。文／曽我美なつめ﻿﻿﻿デビュー