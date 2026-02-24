2024年のプロテストに合格し、ルーキーイヤーとなった昨年はステップ・アップ・ツアーの賞金女王に戴冠した大久保柚季（おおくぼ・ゆずき）。今月初めに行われたツアー外競技「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場した際に、自身のギアについて語ってもらった。【写真】“感覚”重視で選ばれたドライバーの顔「ヒール側がスマート」ドライバーはヨネックス『EZONE GT』に、『カイザ MH』を組み合わせている。大き