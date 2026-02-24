吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「私は数週間タイに滞在していました。それはとても素晴らしい経験でした」と記すと、米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」に参戦するために滞在していたタイで撮影した20枚の写真や動画を投稿した。【写真】金ピカの仏像と同じポーズ吉田優利の楽しいオフショット海を見下ろすテラス席でのんびりと寛いでいると、そこに運ばれてきた大きなステーキを嬉しそうにカメラに見せる姿