R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、23日更新で気になる3つの新ヘッドが登録された。昨年11月に登録された『RS PROTOTYPE』と似たデザインに色入れされた、『RS 2026 Driver』『RS F 2026 Driver』『RS MAX 2026 Driver』がそれだ。【画像】当時の『TR-X 370 DUO』のトウ側ロゴとはデザインが違う気になるのは、ヘッドに記載されているとされる「識別マーキング」だ。前回11月の『RS PROTO