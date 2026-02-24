24日午前、新潟県上越市の県道で、軽ワゴン車を運転中にスマホを注視したとしてアルバイト従業員の男(43)が現行犯逮捕されました。道路交通法違反(携帯電話使用等)で現行犯逮捕されたのは、上越市に住むアルバイト従業員の男(43)です。男は24日午前11時前、上越市藤巻地内の県道上で、軽ワゴン車を運転中、スマホを注視しました。警察によりますと、交通取締中の警察官が運転中にスマホを見ている男を発見。運転免許証の提示を求め