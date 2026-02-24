関西大学の宮本勝浩名誉教授が、3月のWBCで侍ジャパンが世界一連覇を果たした場合の日本国内の経済効果を試算。約931億6783万円との数字をはじき出した。前回大会の約596億4847万円から300億円以上増える計算だ。前回大会に続いて大谷、山本ら大リーガーが出場することに加え、米動画配信大手「Netflix」が独占配信することで、放映権料が跳ね上がったことを要因の一つに挙げた。宮本名誉教授は「現在、世界も日本も政治、経