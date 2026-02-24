2月24日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、ロシアによるウクライナ侵攻と和平協議の行方について意見を交わした。 ずっと戦時体制でやっていくわけにはいかない ロシアとウクライナ、米国は2月17～18日にかけてスイス・ジュネーブで3カ国の高官協議を開いた。2月24日にロシア