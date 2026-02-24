鹿児島市で24日、。 警察や消防によりますと、24日午前11時すぎ、鹿児島市伊敷1丁目を走っていた消防車から「木造2階建ての1階部分から炎が出ている」と連絡がありました。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が焼けました。 この家には高齢の夫婦2人が暮らしていて、出火当時、90代の夫が自宅にいましたが消防隊に救助され、病院に搬送されました。命に別状はないということです。 現場は国道3