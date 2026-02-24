九州自動車の鹿児島北インター近くで24日、トラックが横転しました。薩摩吉田インターと鹿児島北インターの間の通行止めは、午後3時すぎに解除されました。 県警やネクスコ西日本によりますと、24日午前9時すぎ、九州自動車道下り線・鹿児島北インター近くでトラックが横転しました。トラックの運転手の命に別状はないということです。 事故処理のため、薩摩吉田インターと鹿児島北インター