福岡県福津市で24日午前、林野火災が発生し、70代の男性が病院に搬送されました。「枯れ木を燃やしていた」ということです。警察と消防によりますと、午前10時半ごろ、福岡県福津市本木で「山火事のようだ」と通行人から消防に通報がありました。消防車9台と消防のヘリコプター1台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、およそ2万6000平方メートルを焼きました。この火事で、70代の男性が顔に軽いやけど