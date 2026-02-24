ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。テレビカメラ２５台以上、報道陣１００人以上が集まる中、メダリストが登壇。冒頭、伊東秀仁団長は「今大会は多くの国民の皆様に夜を徹して、心温まるご声援をいただき、改めて感謝申し上げます」とあいさつした。さらに「金５、銀７、銅１２、メダルを含む入賞者は４８。史上最