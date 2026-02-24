ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登壇。今後やってみたいことを問われ、木原は「２人とも五輪に向けて食事制限をしっかりやってきた。しばらくは自分たちの好きなものを食べたい。なかなか自由に時間を使えていなかっ