ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は「団体戦では最高のメンバーと最高のチームワークでこの銀メダルをつかむことできてうれしい思いでいっぱいだった。個人戦ではたった一つのミスで銀メダルになったが、それでもたくさんの方に後押しし