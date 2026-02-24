ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「本当にたくさんの応援ありがとうございました。シーズン初めは五輪に出場できるかわからないところから始まり、今こうしてメダルがかけられていることをうれしく思います」とフレッシュな