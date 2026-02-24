ドル円の地合いは堅調、クロス円もしっかり＝東京為替概況 昨日の市場でドル円は一時154.00円を付けた後、155円台に乗せるなど不安定な動きを見せた。高値を付けた後、154.20円台まで押し戻されて迎えた本日の東京市場は、154.60円台で取引をスタートした。154.53円を付ける場面もあったが、すぐにドル高円安が進行。当初はドル高主導で155.14円まで上昇し、昨日高値を超えたあたりでストップロス注文を巻き込む