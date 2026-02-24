ドル円１５５．０５近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝は、東京市場でのドル買いが一服している。本日ここまでのレンジは、ドル円が154.53から155.31、ユーロドルが1.1768から1.1796までとなっている。足元では、ドル円155.05近辺、ユーロドル1.1780近辺などで推移しており、ドル買いにやや調整が入っている。 USD/JPY155.05EUR/USD1.1779