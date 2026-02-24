ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。スノーボード女子ビッグエアで金、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は「前回の北京五輪は銅メダルでものすごく悔しい思いをしました。この４年間、本気で（メダルの）色を変えにやってきました。こうやって金メダルがとれたことは皆