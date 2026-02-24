歌手の久宝留理子（56）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。56歳で亡くなったことが23日に発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんへの思いを記した。「真矢さんが、、、」と書き出し、黒の衣装でコーディネートしたツーショット写真とともに「早すぎますよとっても暖かく優しい方また一緒にセッションしましょうね御冥福をお祈りします」とつづった。「#真矢さんありがとう」とハッシュタグも添え、悼んだ。