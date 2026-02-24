ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。スノーボード男子ビッグエア金メダルの木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は「いまだに、五輪に出て金メダルを取った自覚が持てていません。今ここに来られているのは皆さんの応援、サポートのおかげです」と感謝を込めた。木村は２６日に福島・ネコママウンテンで行われるビッ